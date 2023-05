Ultima Generazione | liquido nero in fontana di piazza Navona

(Di sabato 6 maggio 2023) Alle 15 quattro persone legate alla campagna "non paghiamo il fossile", promossa da, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nelladei Quattro fiumi a...

Alle 15 quattro persone legate alla campagna "non paghiamo il fossile", promossa da, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella fontana dei Quattro fiumi a piazza Navona per lanciare l'allarme sul futuro nero che attende l'umanità e che si sta già ...Blitz degli attivisti dia piazza Navona. Quattro persone legate alla campagna 'Non paghiamo il fossile', promossa da, raccontano in una nota gli stessi attivisti, hanno versato carbone ...Gli attivisti: "Il nostro futuro è nero come quest'acqua". Il sindaco Gualtieri: "Ancora un gesto ...

"Basta! È un circo. Non ce la faccio più": l'attivista di Ultima Generazione contro Borgonovo La7

