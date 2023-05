Ultima Generazione colora di nero le acque Fontana dei Quattro fiumi

Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv dicompatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o ..."Auspico che il Parlamento approvi quanto prima le nuove norme contro gli eco - vandali". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , dopo il blitz dei climattivisti diche oggi - sabato, 6 maggio - hanno preso di mira la fontana dei Quattro fiumi di Piazza Navona, tingendo di nero le acque che sgorgano dalle sue statue barocche. "Come ho spiegato ...Questa volta hanno preso di mira la seicentesca fontana del bernini, nel cuore di roma, a piazza navona. Ancora loro, quattro attivisti di, si sono immersi e hanno versato nella fontana dei quattro fiumi carbone vegetale diluito in acqua. Pochi istanti che sono bastati a far colorare tutto di nero. Poi sono stati ...

Questa volta hanno preso di mira la seicentesca fontana del bernini, nel cuore di roma, a piazza navona. Ancora loro, quattro attivisti di ultima generazione, si sono immersi e hanno versato nella fon ...Gli attivisti hanno spiegato di voler lanciare l'allarme sul "futuro che attende l'umanità e che si sta già manifestando con siccità e alluvioni sempre più frequenti" ...