...di casa avranno la possibilità di giocarsi lo spareggio con il Monterosi vittorioso in, è ... Bisogno; Rabiu (26'st Mastropietro),Marotta, Semenzato, Riggio,D'(26'st Mbaye), Polidori(K),...... che nel frattempo vola per la prima volta all'estero Nel segno di unaintercontinentale,... Mentre Antonio Natali , ex direttore delle Gallerie degli, è più tranchant: " Abbiamo ..."Da Firenze un'opera in prestito. E non escludo una collaborazione più ampia". Con queste parole alcuni giorni fa il direttore della Galleria degliEike Schmidt ha commentato la suaa Novara per la mostra "Milano. Da romantica a scapigliata" che ha visitato al Castello in compagnia di Paolo Tacchini , presidente di METS Percorsi ...

Uffizi in trasferta: Madonna del Baldacchino di Raffaello torna a Pescia Firenze Post

Si tratta di un evento: la Madonna del Baldacchino, grande pala d’altare realizzata da Raffaello alla fine del suo periodo fiorentino e ordinariamente esposta nella Galleria Palatina in ...La grande pala realizzata dall’Urbinate nei primi anni del Cinquecento fu acquisita dopo la sua morte dall’amico Baldassarre Turini: rimase nella chiesa fino alla fine del Seicento, quando Ferdinando ...