Tuttosport – Milan | Adli snobba la Francia | vestirà la maglia dell’Algeria

(Di sabato 6 maggio 2023) 2023-05-06 14:51:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Il centrocampista delYacineha scelto di vestire ladella nazionale, rinunciando quindi a quella dellacon la quale ha fatto tutta la trafila giovanile dall’Under 16 fino all’Under 20. Lo ha annunciato Salah-Bey Abboud, vice-allenatoree del ct Djamel Belmadi, L’annuncio in tv: “ha scelto l’Algeria” “Yacineha scelto l’Algeria. Il giocatore ha mostrato molto interesse e voglia di unirsi a noi. Belmadi ha preferito finora che si concentrasse sul suo club, perché la sua situazione è difficile. Si unirà a noi quando tornerà al suo livello” ha detto Salah-Bey Abboud ...

Le parole di Walter Sabatini, ex direttore sportivo, sulla corsa Champions pered Inter. Tutti i dettagli Walter Sabatini ha parlato della corsa Champions traed Inter a. PAROLE - "A questo punto del campionato le partite sono determinanti, non c'è niente da fare. Roma - Inter e- Lazio sono gare da dentro o ...I ragazzi di Coppitelli , squalificato per la gara odierna, dopo la sconfitta contro il, vogliono mantenere a distanza il Torino secondo. Lecce - Juve Primavera, dove vederla In campo la ...... la certezza dell'Inter è che non avrà piùSkriniar. Il difensore slovacco ha firmato con il Psg e i nerazzurri si stanno guardando intorno per sostituirlo. Secondo quanto racconta, ...

Tuttosport - Milan, nuova chance da titolare per De Ketelaere. E il suo futuro è già deciso... Milan News

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il centrocampista del Milan Yacine Adli ha scelto di vestire la maglia della nazionale dell'Algeria, rinunciando quindi a quella della Francia con la quale ha fatto tutta la tr ...Il Milan non può fallire i prossimi appuntamenti: in caso contrario, Stefano Pioli rischia l'esonero. Cosa succede in casa rossonera