Tutta la famiglia sterminata | Re Carlo | il dramma che lo ha segnato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Impossibile non pensarci. Reche oggi viene incoronato lo avrebbe voluto al suo fianco. Lord Mounbatten è stato accanto al nuovo Re nella sua adolescenza e nel suo percorso di formazione da principe del Galles. Un vero padre ombra che lo ha accompagnato in tutti gli episodi più importanti della lunga strada verso la Corona al fianco della madre, la Regina Elisabetta. E di fattooggi penserà quasi certamente a lui, l'uomo che ha dato l'ossatura alla personalità di Re. Una figura che in pochi conoscono ma che è stata determinante per l'allora principe di Galles. Ma lord Mountbatten ha perso la vita in un attentato dell'Ira nel 1979. Il lord era solito trascorrere le proprie vacanze in un piccolo villaggio marittimo nell'Irlanda del Nord. Amava andare in barca per rilassarsi insieme anche alla sua ...