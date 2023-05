Tumore al seno | domenica screening gratuito a San Giorgio del Sannio

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDonna ODV, in compartecipazione con il Comune di Sandele con l’ausilio della C.R.I. sezione di Benevento,7 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, ha organizzato una mattinata di prevenzione dedicata alle donne che vogliano effettuare gratuitamente la visita e l’ecografia al. L’evento si terrà a Sandel, presso la biblioteca comunale “Tommaso Rossi”, grazie all’attività professionale prestata volontariamente dal dr. Ettore Gentile,logo presso la Breast Unit dell’Ospedale San Pio di Benevento. “Operando sul territorio sannita da circa 20 anni, in queste occasioni, in cui noi e i medici specialisti offriamo volontariamente – si legge in una nota – la nostra opera, abbiamo ...

L'Istituto che è anche molto facile da raggiungere dalla Liguria, grazie ad una serie di percorsi personalizzati offerti alle pazienti affette da unal. A dirigere il Programma di ...L'evento simbolo della fondazione era una mini - maratona per le donne a cui era stato diagnosticato unal: la "race for the cure" . Sono passati più di trent'anni e a oggi la "Race for ...Komen Italia e, da quest'anno, con la comunità delle oncologhe italiane rappresentata da Women for Oncology per fare squadra con le pazienti colpite daaltriplo negativo (TNBC), una ...

Al Circo Massimo di Roma dal 4 al 7 maggio torna la "Race for The Cure", la corsa per "vincere" i tumori al seno e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione ...La scrittrice sarda ha rivelato di soffrire di un carcinoma renale contro il quale combatte da tempo. Già nel 2014 ebbe un cancro ai polmoni ...