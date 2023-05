Tu sei napoletana | noi Scudetto? Striscione choc contro Anna Frank | Guarda

(Di sabato 6 maggio 2023) Ha dell'incredibile quanto successo giovedì notte a Mondragone, nel Casertano, durante i festeggiamenti per lodel Napoli. Nelle ore in cui tutti erano in strada, è apparso unocon l'immagina die la scritta "Tu sei, noi no!". Loè apparso in piazza Liberato Conte. A darne notizia è stato lo stesso sindaco, Francesco Lavanga. Loè comparso davanti a un tabellone affisso dai tifosi del Napoli con la scritta "Fatevene una ragione", rivolta ai cittadini che sostengono altre squadre. "La stupenda ed ordinata festa di ieri per la vittoria matematica del campionato di calcio di serie A da parte del Napoli - dice il primo cittadino - è stata macchiata da un gesto ignobile da parte di sconsiderati che ...

Notizie Calcio Napoli - Vergogna a Mondragone nel giorno della festa scudetto del Napoli: è spuntata un'immagine di Anna Frank con la maglia del Napoli e la scritta: "Tu, noi no!", in risposta a un precedente striscione che recitava: "Mondragone è azzurra, fatevene una ragione". "Gesto ignobile da parte di sconsiderati", così lo ha definito il sindaco ..."Tu, noi no!". Lo striscione choc su Anna Frank dopo lo scudetto Oltre 20mila persone si sono concentrate tra Piazza del Plebiscito e piazza Trento e Trieste, dove è stata divelta la ...... lettere a vernice nera e font 'littorio' a comporre la scritta: 'Tu, ...

L'immagine di Anna Frank con la maglia del Napoli a Mondragone: "Tu sei napoletana, noi no" RaiNews

La festa dei napoletani per lo scudetto nel campionato di calcio non è solo bella ma anche contagiosa, coinvolgendo pure chi napoletano non è.«Li ho sentiti urlare, nemmeno il tempo di voltarmi per capire chi fossero che ho sentito una botta micidiale alla testa, sono caduto e giù calci contro di me. Erano almeno in ...