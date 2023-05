' Tu sei napoletana | noi no' Striscione choc a Mondragone con l' immagine di Anna Frank

Sotto la foto di Anna Frank ritoccata con la maglia del Napoli si leggeva ', noi no'. Un gesto vergognoso che il sindaco di Mondragone, Francesco Lavagna, ha così condannato: 'La ...Nelle ore in cui tutti erano in strada, è apparso uno striscione con l'immagina di Anna Frank e la scritta 'Tu, noi no!'. Lo striscione è apparso in piazza Liberato Conte. A darne ...Notizie Calcio Napoli - Vergogna a Mondragone nel giorno della festa scudetto del Napoli: è spuntata un'immagine di Anna Frank con la maglia del Napoli e la scritta: "Tu, noi no!", in risposta a un precedente striscione che recitava: "Mondragone è azzurra, fatevene una ragione". "Gesto ignobile da parte di sconsiderati", così lo ha definito il sindaco ...

Scudetto al Napoli, striscione choc nel Casertano: «Anna Frank sei napoletana, noi no» ilmattino.it

È apparso nella notte in una piazza della cittadina casertana. La condanna del sindaco: "Un atto ignobile, chi ha visto qualcosa parli"