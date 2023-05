Tritolo sotto la macchina dello scrittore putiniano Prilepin | Mosca accusa Kiev e la Nato

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 maggio 2023) C’è un fermato per l’attentato dinamitardo in cui è stato ferito loultranazionalista russo Zakhared è rimasto ucciso il suo autista. Lo rende noto il Ministero dell’Interno russo attraverso la portavoce Irina Volk. Sul caso il comitato investigativo della Federazione russa ha aperto una inchiesta per terrorismo. Secondo le prime indagini,la vettura in cui viaggiavaera stato collocato un ordigno esplosivo di oltre un paio di chili, a base presumibilmente di trinitrotoluene. Secondo fonti delle agenzie di sicurezza russe, potrebbe trattarsi di un attentato a opera della resistenza ucraina., già combattente in Cecenia e Daghestan negli anni Novanta con le unità antiterrorismo, ha un passato di impegno politico che contemplò per un periodo anche l’opposizione ...