Trinity su Mercedes Mone | “Ci saró sempre per lei | e viceversa”

(Di sabato 6 maggio 2023)è recentemente tornata sulla scena ad Impact Wrestling ed il suo ritorno nello squared circle è stato visto ed acclamato nientemeno che da. In una recente intervista con Forbes,ha parlato della sua relazione con la ex Sasha Banks.contenta per il ritorno dell’amica. Ecco le parole della Glow Girl: “Siamostate vicine e abbiamo avuto un ottimo rapporto di lavoro, ma sicuramente ci siamo avvicinate di più nel corso degli anni. Sicuramente siamo ancora più vicine dopo questa esperienza perché in realtà ci siamo incontrate durante tutto questo calvario. E la amo davvero, profondamente, profondamente con tutto il mio cuore. La adoro davvero. E io saròqui per lei.. E ...

...in Lviv that the private party who owns the property occupied by the UOC Church of the Holy... For example, the following video is entitled: 'Pasha: houses, business and faith in ...

Mercedes Moné tra il pubblico di IMPACT per Naomi/Trinity The Shield Of Wrestling

T rinity recently splashed back onto the scene with Impact Wrestling, and her return to the squared circle was watched and cheered on by none other than Mercedes Mone. In a recent interview with ...Anche il pluricampione mondiale non è venuto meno a complimentarsi e sostenere la fresca Knockouts di debutto nella federazione canadese.