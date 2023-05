Treni in ritardo da Roma verso Nord | la rabbia dei tifosi laziali

(Di sabato 6 maggio 2023) Molti ritardi fra iin partenza da, soprattutto in direzione: una situazione, poi rientrata attorno alle 12, che ha impensierito in particolare iin partenza che vanno a Milano a vedere Milan-Lazio. Il treno dei, infatti, è stato fermo subito dopo l’uscita dalla stazione Tiburtina per 2 ore e mezzo: tra i problemi un guasto al treno Italo delle 8.50 e un successivo treno che è finito senza elettricità tra i problemi che hanno bloccato il treno con bordo circa 1000. Anche a Termini, come riporta Il Messaggero, i ritardi sono arrivati fino a 120 minuti. «Manca la corrente in treno, non funzionano i bagni e aria condizionata», racconto un tifoso al quotidianono. «La gente è furiosa e si vedono scene di panico». Secondo gli ...

in, giornata di passione oggi per chi deve viaggiare. I problemi sono nati a nord della Capitale, con un guasto alla linea elettrica a metà mattinata che ha impedito partenze e bloccato ... In particolare, i ritardi riguardano idell'alta velocità, intercity e regionali. Alcuni convogli possono essere instradati sulla linea ...

Sui tabelloni della stazione gli orari si affastellano, ma tutti con ritardi di circa due ore. È il caos, con centinaia di cittadini infuriati per la scarsezza delle informazioni soprattutto sul ripri ...