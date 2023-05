Tre ore di riprese | 15 minuti di video Berlusconi | pronta la bomba dal San Raffaele

(Di sabato 6 maggio 2023) Tre ore di, 15di: Silviotra poco riapparirà in pubblico con un-messaggio alla convention di Forza Italia in corso agli East End Studios di Milano. Un colpo di scena, quello del leaeder ed ex premier ricoverato da settimane all'ospedale Sandi Milano per una polmonite aggravata dalla leucemia che gli è stata diagnosticata due anni fa, già annunciato nelle ore scorse dal numero 2 azzurro Antonio Tajani. Si sprecano le indiscrezioni:, spiega il Giornale, "spronerà un partito che si è rimpicciolito nel tempo ma vuole ancora dare le carte. Carte strategiche per l'affermazione di un centrodestra meno a destra e carte che legano Fi all'Europa e al Ppe". Suggestivo il nome dato alla convention forzista, "La ...

... gara valida per la trentaquattresima giornata della Ligue 1 2022 - 2023: calcio di inizio alle...Galtier che hanno ritrovato la via della sconfitta in casa con il Lorient (1 - 3) dopovittorie ......con l'accusa di 'associazione a delinquere finalizzata al disturbo della quiete pubblica' e... Gli ospiti del re hanno iniziato ad arrivare all'Abbazia dalle 7 del mattino, quattroprima della ...... tra cui la consegna del riconoscimento internazionale Santa Rita adonne che incarnano il ...16.00 - Visita del Monastero e racconto della storia e del messaggio di Santa Rita;17.00 - ...

Il set in ospedale, tre ore di riprese: attesa per l'apparizione di Berlusconi alla convention di FI la Repubblica

Scopri dove vedere in diretta la partita Roma-Inter, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Treni in forte ritardo a Roma, in direzione Nord: odissea per migliaia di tifosi laziali per andare a Milano a vedere Milan-Lazio. Il treno è fermo dopo Tiburtina da quasi 2 ore e ...