Traffico Roma del 06-05-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 6 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare ulteriori disagi alin quest’ultima ora causati da un incidente tra ponte Ardeatina lungo la carreggiata esterna tutto regolare sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ancora prudenza sulla statale Pontina dove per un precedente incidente segnaliamo code tra Pomezia e via di Trigoria in direzione dell’EUR Maggiore attenzione sulla strada statale 296 della Scafa dove è presenza dei Cantieri si viaggia tramite scambio di carreggiata tra Fiumicino aeroporto lo svincolo per via della Scafa verso Ostia ulteriori rallentamenti nel caso di maggiorfino al termine dei lavori divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate interventi di manutenzione e modifiche al servizio ferroviario ...