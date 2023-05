Traffico Roma del 06-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare pocoin quest’ultima ora è maggiormente concentrato tra la Ardeatina e la diramazioneSud In entrambe le direzioni scarsi gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ed alle 18 allo stadio Olimpico in CorsoInter anticipo del sabato della 34a giornata del campionato di Serie A Come di consueto ricordiamo le modifiche alla circolazione in è tutta l’area adiacente la struttura sportiva è piùprevisto anche dopo il termine del match Maggiore prudenza sulla statale Pontina dove a causa di un incidente ci sono difficoltà per chi viaggia tra Pomezia e castello in direzione Eur a chi viaggia in treno dalle 19:25 di oggi sabato 6 maggio fino alle ...