Traffico Roma del 06-05-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 6 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione Massimo peschi Dopo un incidente abbiamo ancora residue code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Laurentina puntina intanto mentre ilsulla tangenziale e si sta in coda lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta quindi in direzione Stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini Pietralata e viale della Moschea è dalle 18 all’Olimpico l’incontroInter per la 34a giornata del campionato di calcio di Serie A già attive le limitazioni di transito in tutta l’area intorno allo stadio mentre a Ostia fino a domani domenica 7 maggio a in svolgimento il ventiquattresimo raduno Nazionale dell’associazione Carabinieri al quale è prevista la partecipazione di circa ...

Tortora fu bloccato all'alba in un albergo del centro di, ma fu portato in carcere in tarda ... condanna a dieci anni di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso edi ...... lungo il percorso via Trento e Trieste, piazza, via Vittorio Veneto, nonché lungo la ... piazza Vittorio Emanuele, via Amedeo d Savoia e via Fossano, che saranno chiuse alnella stessa ...Da tempo infatti asi sta discutendo di ridurle e di applicare un budget agli uffici ... mentre le stesse schede telefoniche non generavano alcuntelefonico o sms, così evitando, salvi ...

Ztl fascia verde Roma, chi può circolare Dire

Anche le stazioni della rete sismica nazionale gestite dall'Ingv hanno registrato in modo evidente l'esultanza dei tifosi del Napoli. (ANSA) ...Circolazione fortemente rallentata per guasti alla linea Alta velocità Roma-Milano. Seri disagi per i tifosi di Inter e Lazio in trasferta per Milan-Lazio e Roma-Inter ...