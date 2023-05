Traffico Roma del 06-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Appia e Pontina intanto aumenta ilsulle principali strade in uscita dae sulla via Salaria troviamo code tra l’aeroporto dell’Urbe e la Motorizzazione Civile auto in coda anche sulla via Flaminia tra Corso di Francia & via dei Due Ponti sul resto della rete viaria cittadina non si rilevano al momento particolari difficoltà ci possiamo quindi a Ostia Dove fino a domani domenica 7 maggio è in svolgimento il ventiquattresimo raduno Nazionale dell’associazione Carabinieri al quale è prevista la partecipazione di circa 80 persone chiusure alstanno interessando i lungomare Toscanelli e Duilio tra Largo delle sirene via Del bucintoro ...