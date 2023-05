Traffico Roma del 06-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo peschi pocoal momento sulle strade diai tempi di percorrenza regolari sull’intero percorso del Raccordo Anulare ci sposiamo Quindi ad Ostia Dove fino a domani domenica 7 maggio è in svolgimento il venticinquesimo raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri al quale è prevista la partecipazione di circa 80000 persone chiusure alstanno quindi interessando in lungomare Toscanelli e Duilio tra Largo delle sirene via Del bucintoro Viale la marina e Piazza Regina Pacis deviante alla linea 062 oggi 6 maggio cambierà percorso anche la linea 06 restiamo in tema di trasporto pubblico e per un problema tecnico in via Azuni la linea tram 19 è interrotta e il sostituita da bus nella tratta Valle Giulia Risorgimento mentre la linea ...