Il primo "split" è stato un trionfo, il secondo parte domani. È già di nuovo tempo diLeague, il torneo di calcio a sette organizzato da Gerard Piqué che nella prima edizione, giocata tra gennaio e marzo, ha registrato numeri da record prima sui social e poi nella finale al Camp ......1 Ven 16 giugno NAS " GEOLIER " NOYZ NARCOS " BASSI MAESTRO dj set Sab 17 giugno BON IVER "...i biglietti Clicca per acquistare gli abbonamenti SPRING ATTITUDE FESTIVAL 2023 NATURAESpring ...Per la Norvegia, Alessandra esegue Queen of, Mimicat è al festival in rappresentanza del ... Le storie da non perdere di Wired " Il Wired Next Festa Rovereto il 6 e 7 maggio. Scopri gli ...

Torna la Kings League di Piqué: in campo anche Higuain e Cisse La Gazzetta dello Sport

Venerdì 5 maggio, in seconda serata, su Canale 5, Speciale TG5 torna a parlare dell’incoronazione di Carlo III, con «God Save The King - La vigilia».Monte McNair, General Manager dei Sacramento Kings, ha vinto nelle scorse ore il titolo di Executive of the Year della stagione 2022/23 della NBA. Nel corso della conferenza stampa, il GM dei Kings ha ...