Torino-Monza | Palladino | “Obiettivo chiudere nelle prime dieci | Izzo è una persona eccezionale”

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Raffaeleha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match di Serie A in programma domani all’Olimpico Grande. Il tecnico dei brianzoli ha affrontato diversi argomenti, ma non vuole distrazioni sul suo futuro: “Non ci penso adesso,10 in classifica è unimportante per noi – afferma– Chiamata dalla Juventus? Io non so nulla, queste cose le affronta il mio agente perchè io non voglio nessuna distrazione. Ogni giorno con questo gruppo imparo molto, mi spiace non essere in panchina domani contro un grande allenatore e un amico come Juric.” Inevitabili anche le domande su, condannato nei giorni scorsi con una pesantissima squalifica in primo ...