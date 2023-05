Torino-Monza | dove vedere la partita | Sky o DAZN?

(Di sabato 6 maggio 2023) Il match fraè sempre più vicino, mapossiamolafra Sky e? Scopriamolo insieme in questo articolo I diritti TV, mai come in questi ultimi anni, possono essere alquanto ostici per i tifosi che vogliono seguire la propria squadra del cuore. La suddivisione dei pacchetti televisivi, infatti, può essere un vero problema per i tifosi e non solo dal punto di vista pecuniario. Il problema principale consiste nel controllare sempre il palinsesto delle due società per comprendere al meglio quale fra Sky epotrà farcila nostra squadra del cuore e, di conseguenza,la, ...

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match di Serie A in programma domani all'Olimpico Grande. Il tecnico dei brianzoli ha affrontato diversi argomenti, ma non vuole distrazioni sul suo futuro: 'Non ci penso ...Non voglio distrazioni: non è retorica, sono veramente sincero', le parole del tecnico di Mugnano di Napoli nella conferenza stampa pre, Palladino strizza l'occhio a Ibra: 'Ha fatto la ..."Izzo grande persona, contro iluna gara che vale molto", spiega il tecnico- "Mi spiace di non essere in panchina contro il, ma avrò modo di rivedere dopo mister Juric". Raffaele Palladino ha un ottimo rapporto ...

Torino-Monza: la conferenza di Palladino Fantacalcio ®

Dove vedere Torino-Monza – Al vecchio Comunale, teatro di grandi geste sportive del Torino e di tante Juventus vincenti, oggi ristruttrato e denominato Olimpico “ Torino”, i padroni di casa, opsiteran ...'Izzo grande persona, contro il Torino una gara che vale molto', spiega il tecnico MONZA (ITALPRESS) - 'Mi spiace di non essere in panchina contro ...