Torino | Juric | 'Ecco quando torna Schuurs Al futuro non penso' E su Popa

Lo ha detto l'allenatore del, Ivan, alla vigilia del match contro il Monza: 'Non siamo una squadra da Europa League, abbiamo sbagliato poche partite. I risultati sono stati altalenanti ...Popa ha il contratto in scadenza e arriverà quindi a parametro zero: ilha già trovato un ...portiere rumeno dovrebbe partire come vice di V anja Milinkovic - Savic nelle gerarchie di Ivan... ma il classe 1984 fa 'melina': "Spiace non incrociare sul campo il mio amico, ilfa giocare male le avversarie, servirà un Monza affamato. Il turnover Conto su tutti i ragazzi, mi fido ...

Torino-Monza, Juric contro Palladino: gli allievi di Gasperini a confronto Toro News

siamo andati oltre le mie previsioni di inizio stagione": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, sul rush finale che attende la sua squadra. "Continuo a vedere una grande crescita, dobbiamo ..."Saranno cinque battaglie, sono estremamente soddisfatto del nostro cammino: siamo andati oltre le mie previsioni di inizio stagione": così il ...