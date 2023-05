Terra Amara orario 6 maggio 2023 | anticipazioni di oggi

(Di sabato 6 maggio 2023): Hunkar, preoccupata che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan, cerca di convincere Demir a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla, ma Demir sembra irremovibile. Le sue sicurezze vacillano, però, quando apprende che è stato proprio Yilmaz ad acquistare tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita e dopo aver parlato con Mujgan, presentatasi apposta nel suo ufficio per manifestargli le sue preoccupazioni riguardo il rapporto tra Yilmaz e Zuleyha. A seguire, ...

Serie TV, le anticipazioni del finale di stagione - Per Zuleyha cambierà ogni cosa Di Ambra Ferri - 5 Maggio 2023 13 Le anticipazioni disono davvero sorprendenti: ecco tutto quello che ......diretta delle piccole cose e degli uomini si svela agli occhi del poeta una verità sempre più... trae sempre conforto dalla luce e dalla bellezza racchiuse nella suae nell'animo umano e ...Ad oggi, in pochi sanno che Adnan è in realtà figlio di Yilmaz . Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano che Hunkar , temendo che prima o poi si venga a sapere la verità sulla paternità del nipote, dato che Behice l'ha minacciata di ...

Terra Amara, anticipazioni trama del 5 maggio: La reazione furiosa di Mujgan quando Zuleyha aiuta Yilmaz Movieplayer

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Terra amara raccontano che le ricerche per trovare Demir risulteranno vane ...Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun ritengono Hunkar Yaman la responsabile del fallimento della loro fuga ...