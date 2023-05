Terra Amara Anticipazioni 7 maggio 2023 | Mujgan fa una scottante rivelazione a Demir!

(Di sabato 6 maggio 2023) Ledella Puntata diin onda domenica 7su Canale 5 rivelano che mentre Demir se la prende con Zuleyha per ciò che gli ha riferito, Sermin mette in atto il suo diabolico piano per dividere Sabahattin e Julide...

Da cosa sarà sostituito Uomini e Donne in palinsesto Sempre TvBlog spiega che la soluzione più probabile è quella di estendere la durata della fortunata soap opera, in onda dopo ..., domani domenica 7 maggio , alle 15:00 circa su Canale 5 , proporrà una nuova puntata della sua saga. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera ambientata negli anni Settanta in ...Ma cosa andrà in onda al suo posto Secondo il noto portale televisivo non è da escludere che al suo posto possa essere proposta una versione allungata della telenovela. La prossima ...

Anticipazioni Terra Amara, trame dal 6 al 12 maggio 2023: Mujigan invita Demir a controllare la moglie SuperGuidaTV

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...