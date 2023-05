Tennistavolo | Italia in trionfo | anche i ragazzi fanno doppietta e vanno agli Europei

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - La seconda fase di qualificazionesi è conclusa in modo perfetto per l', che ha portato alla rassegna continentale di Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre, entrambe le Nazionali. Alla femminile, guidata da Elena Timina, che ieri aveva primeggiato nel Gruppo 2, battendo Finlandia e Grecia, oggi si sono aggiunti idi Lorenzo Nannoni, che nel Gruppo 3 ieri avevano superato la Serbia e in mattinata si sono ripetuti per 3-0 ai danni del Lussemburgo. Una bella notizia che conferma la bontà del progetto di ringiovanimento dei ranghi, considerando che il quartetto era composto dal 27enne Leonardo Mutti, dal 22enne Matteo Mutti e dai 21enni John Oyebode e Carlo Rossi. Matteo Mutti è partito con il piede giusto (5-1), è stato rimontato da Luka Mladenovic (6-5) ed è ...

