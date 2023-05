Tennis | Sinner in arrivo a Roma | domani si allenerà sul Centrale

(Di sabato 6 maggio 2023) Cresce l’attesa per gli Internazionali BNL d’Italia: lunedì avrà inizio il tabellone di qualificazione del Masters 1000 che si disputa a, mentre mercoledì comincerà il tabellone principale. Così come Madrid, anche il torneono sarà prolungato sulle orme di quello che accade da tempo per Indian Wells e Miami. La stella più attesa nella Città Eterna è inevitabilmente Jannik. L’altoatesino è il numero uno italiano, si è ritirato prima dei quarti di finale a Barcellona contro Lorenzo Musetti e non ha giocato a Madrid per recuperare dalle tante partite dell’inizio di stagione e arrivare fresco all’appuntamento con il torneo di casa. Già ieri sera nella capitale è arrivato il “super-coach” Darren Cahill, mentre il finalista del torneo di Miami arriverà ada Montecarlo nella giornata odierna e ...

... Alessandro Giannessi (19 giugno 2017), Matteo Berrettini (19 marzo 2018), Lorenzo Sonego (10 settembre 2018), Stefano Travaglia (22 luglio 2019), Salvatore Caruso (7 ottobre 2019), Jannik(28 ...... Chris non si esime e vede in Jannikun possibile outsider. 'Il lavoro con Darren Cahill lo ... Si è sentita la sua mancanza, è un grande talento ed è un bene per ilavere una persona e un ...... senza dimenticare Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e altri tennisti (lo stesso Jannik) ... di Rafael Nadal sarebbe una notizia clamorosa per l'intero movimento del, abituato a una ...

Cresce l'attesa per gli Internazionali BNL d'Italia: lunedì avrà inizio il tabellone di qualificazione del Masters 1000 che si disputa a Roma, mentre mercoledì comincerà il tabellone principale. Così ...L'ex tennista statunitense Chris Evert in un'intervista a Warner Bros Discovery Sport ha fatto alcune considerazioni in vista del Roland Garros sempre più vicino. Carlos Alcaraz è il grande favorito: ...