Tennis | Rafa Nadal salta Roma | c’è il rischio concreto di uscire dalla top 100

(Di sabato 6 maggio 2023) Continua la lunga assenza dal circuito di. Il maiorchino è fermo dal match di secondo turno degli Australian Open quando fu sconfitto da Mackenzie McDonald e si infortunò al muscolo ileo psoas: ha giàto Montecarlo, Barcellona e Madrid e non ci sarà neanche aper gli Internazionali d’Italia. Lo spagnolo, vista l’assenza anche in questo Masters 1000, si potrebbe ritrovare di fronte dopo il Roland Garros al problema ranking. Il 22 volte campione Slam difende ben 2000 punti a Parigi, avendo vinto per la quattordicesima volta lo scorso anno. Perdendo nei primi turni, o peggio ancora non prendendo parte allo Slam parigino, lo spagnolobbe dai primi 100 del mondo dopo oltre 1000 settimane consecutive in top 100. La situazione si fa sempre più cupa perche ...

Rafa Nadal rinuncia anche agli Internazionali d'Italia la Repubblica

Continua la lunga assenza dal circuito di Rafa Nadal. Il maiorchino è fermo dal match di secondo turno degli Australian Open quando fu sconfitto da Mackenzie McDonald e si infortunò al muscolo ileo ps ...Lo spagnolo, 37 anni, ha giocato la sua ultima partita 107 giorni fa. La tentazione di presentarsi allo Slam senza alcuna sfida preparatoria sulla terra rossa ...