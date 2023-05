Tennis | Papa Francesco alla Fitp | ' lo sport è gioco' e Binaghi gli regala una racchetta da padel

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - Entra sorretto da un bastone e da una standing ovation,, sul palco dell'Aula Paolo VI. L'applauso dei maestri die di vita per un maestro di vita appassionato di. E' il momento clou dell'udienza generale della Federazione Italianain Vaticano. Il presidente dellaAngelohato aunada. Uno, ha detto, che è anche una metafora "di come c'è sempre una seconda opportunità nella vita, di come gli ostacoli possono diventare occasioni di novità, di come i perimetri possono diventare soluzioni utili al riscatto, di come la resilienza e ...

... provenienti da oltre 30 Paesi, guidati dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi che ha donato aluna racchetta da Padel. 'Un bravo giocatore dio di padel - ma questo vale per ...... è intervenuto in occasione dell'udienza della federazione in Vaticano conFrancesco . 'In ...resilienza e la capacità di adattamento - aggiunge - Di fronte a lei c'è il nostro mondo del, ..."Ile il padel sono un gioco, la loro forza educativa è nella dinamica del gioco. Fate sport per ... Lo ha dettoFrancesco, in udienza con con la FITP presso l'aula Paolo VI in Vaticano. "L'...

Papa Francesco 'tennis e padel non perdano la loro amatorialità' - Tennis Agenzia ANSA

In un udienza in Vaticano con la Fitp, Papa Francesco ha ribadito: "Il tennis e il padel sono un gioco, la loro forza educativa è nella dinamica del gioco. Fate sport per passione, per divertirsi e pe ...Angelo Binaghi, presidente della Fitp, è intervenuto in occasione dell'udienza della federazione in Vaticano con Papa Francesco.