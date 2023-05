Tennis | Matteo Arnaldi sarà in top-100 del ranking ATP

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Una lieta notizia. L’Italia delsi prepara a vivere con grande entusiasmo gli Internazionali d’Italia al Foro Italico, in programma dall’8 al 21 maggio. Sul versante maschile ci sono ambizioni per far bene e i fari sono puntati su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si sono particolarmente distinti nelle ultime settimane, tenuto conto dell’assenza per infortunio diBerrettini. Un movimento che però vuol allargare le proprie mire e non solo basarsi su poche individualità. Per questo, quanto fatto danel corso del Masters1000 di Madrid è significativo. Il ligure è riuscito a farsi strada come mai aveva fatto in un torneo di questa tipologia, togliendosi la soddisfazione di battere al secondo turno il norvegese Casper Ruud (n.4 del mondo) e fermandosi nel terzo round, visto il ko contro lo ...