Tennis | Binaghi incontra Papa Francesco | “Sport come metafora della vita”

(Di sabato 6 maggio 2023) “Sono passati quasi 8 anni da quando ci inste in udienza, il ricordo è ancora vivo. Ma oggi,allora, siamo ancora emozionati”. Con queste parole Angelo, presidenteFitp, è intervenuto in occasione dell’udienzafederazione in Vaticano con. “In questi 8 anni la nostra comunità è diventata più grande, arricchita anche del padel, tanto diffuso anche nella sua amata argentina. E il padel è un po’ una, allenando la resilienza e la capacità di adattamento – aggiunge – Di fronte a lei c’è il nostro mondo del, del padel, due rappresentanze di squash etavolo, poi i nostri allievi, gli insegnanti, i dirigenti italiani ...

'La prevenzione e la pratica sportiva sono fondamentali per la salute dei cittadini - le parole del presidente della FITP Angelo- Ile gli sport con racchetta, in particolare, ...L'udienza, che prevede il saluto del presidente della Federazione Italiana e Padel Angelo seguito dal discorso di Papa Francesco, avrà inizio alle 10.30 e sarà trasmessa in diretta su ...

Tennis: Binaghi incontra il Papa, "sport metafora della vita" - Tennis Agenzia ANSA

Alla Grand Stand Arena del Foro Italico di Roma, in occasione degli Internazionali d'Italia, il 6 maggio alle 15 si discuterà degli studi scientifici che dimostrano che questo sport riduce malattie ca ...