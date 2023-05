Tennis | Amanda Anisimova si ritira per “la salute mentale”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 6 maggio 2023)sidalper problemi di. Lata statunitense di 21 anni ha deciso di mettere da parte racchette e palline, almeno per un po’ di tempo, per dedicarsi a se stessa e preservare il benessere psicologico. L’annuncio social dell’atleta statunitenseE’ la stessa giocatrice, via social, ad annunciare il ritiro (senza specificare se sarà definitivo oppure no). “È diventato insopportabile essere a tornei” sono le parole choc (che apriranno un nuovo tema di riflessione per il mondo di questo sport) dell’atleta statunitense di origini russe. Rivolgendosi ai fan sui social, dice: “Ehi ragazzi. Ho pensato di fare un post spiegando cosa sta succedendo e i miei piani per il futuro”. “Sto facendo veramente fatica a livello psicologico, ...