Tavassi “vittima” di una assurda polemica dopo il GF Vip fa una richiesta | “Mi dovete defolloware adesso!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 6 maggio 2023) Edoardoè finito al centro di unasocial.la fine del Grande Fratello Vip, gli ex vipponi sono tornati agli affetti di sempre e la TV pare essersi scordata di tutti loro. Per questo motivo, i momenti polemici vengono alimentati dagli internauti che capiscono fischi per fiaschi.” di una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.