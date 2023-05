Supercoppa Serie C 2022 2023 | tutte le combinazioni ad una giornata dal termine

(Di sabato 6 maggio 2023) Ladista per giungere al suo epilogo poiché, dopo le prime due giornate disputare, resta soltanto l’ultima sfida tra Reggiana e Catanzaro per assegnare il trofeo. Le tre squadre vincitrici dei gironi di campionato si sono date battaglia finora e, sabato 13 maggio allo reo 18:30 ci sarà l’ultimo atto tra i calabresi e gli emiliani. Per la Feralpisalò, invece, gli impegni stagionali sono terminati proprio oggi con il successo conquistato contro la Reggiana. Al momento la classifica vede lombardi e calabresi a quota 3 e i granata fanalino di coda con zero punti. Questo significa che, ad unadal, è ancora tutto possibile, allora andiamo a vedere le possibili. VITTORIA CATANZARO VS REGGIANAIn caso di successo ...

La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana - Catanzaro , match valevole per la terza ed ultima giornata delladiC 2022/2023 . Se la Feralpisalò ha già concluso la propria stagione, per gli emiliani e i calabresi c'è ancora quest'ultimo confronto da mettere in scena per provare a sollevare l'...La partita FeralpiSalò - Reggiana di Sabato 6 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per ladiC 2022 - 2023 SALO' - Sabato 6 maggio 2023, allo Stadio 'Turina', andrà in scena FeralpiSalò - Reggiana , match valido per la seconda giornata del triangolare che vale la ...... che saluta laC e dà appuntamento ai suoi tifosi al prossimo campionato diB. Per l'ultima partita stagionale, la numero 43, seconda del triangolare diiniziato una settimana ...

La Supercoppa di Serie C 2022/2023 sta per giungere al suo epilogo poiché, dopo le prime due giornate disputare, resta soltanto l’ultima sfida tra Reggiana e Catanzaro per assegnare il trofeo. Le tre ...Si è conclusa la seconda gara valida per l'assegnazione della Supercoppa di Serie C: FeralpiSalò-Reggiana è finita 3-1 per i lombardi. A questo punto, al Catanzaro basterà solo un pari per aggiudicars ...