Sumire – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 maggio 2023)Via Varese, 1 – 20121Tel. 02/91471595 Sito Internet: Tipologia: giapponese Prezzi: antipasti 4/7€, sashimi 11/20€, nigiri 3/20€, uramaki 8/10€, temaki 8/15€, piatti speciali 4/15€ Chiusura: Domenica OFFERTA Posto in una defilata via in zona Moscova, questo ristorante ci ha destato quest’anno alcune perplessità tanto da indurci ad un prudenziale ridimensionamento di voto, anche in considerazione di un rapporto qualità prezzo a nostro avviso non favorevole. Il menù comprende una serie di piatti tipici del Sol Levante che vanno dal sushi al sashimi, dal donburi (ciotola di riso con pesce crudo sopra) alla tempura, dalle zuppe ai noodle. Dopo un piccolo benvenuto a base di rape in agrodolce e tofu dal sapore non convincente, abbiamo iniziato il nostro pasto con il polpo in salsa agrodolce, salsa di miso dolce e senape, dalla spiccata ...