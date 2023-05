Su Rete4 l’incoronazione di Silvio | un’auto celebrazione senza futuro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) di Alessio Andreoli Facendo un po’ di zapping trai vari canali mi imbatto in alcune dirette,di Re Carlo ed il messaggio diBerlusconi alla convention di Forza Italia. La prima considerazione che mi viene in mente è: le coincidenze sono davvero bizzarre, nello stesso momento due protagonisti cavalcano il palco dei media, certo a volte la casualità va un po’ aiutata perché da sola non sempre soddisfa le esigenze della politica. Naturalmente la diretta dalla convention è stata trasmessa da una delle numerose reti di Mediaset, l’ammiragliaquella che era terreno intoccabile del fedelissimo (nomen omen) Emilio Fede. Non essendo appassionato di gossip né amante della monarchia, ho scelto di ascoltare il vecchio e spaventato. Sì, spaventato perché era palese che abbia visto la morte in ...