Studenti e giovani detenuti stanno in due edifici che affacciano sulla stessa strada E' lo spunto di Dirimpetto lo spettacolo teatrale in scena sabato 6 e domenica 7 maggio a La Spezia | durante Per aspera ad Astra

Leggi su iodonna

(Di sabato 6 maggio 2023)uniti dal risiedere nellavia di La, in duechel’unol’altro. E’ questa l’occasione per lavorare assieme a uno. Sinfonia d’un tratto di, nel prossimo fine settimana clou della quinta edizione di lo “Perad– Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”. Peradè il progetto che da 5 anni sta realizzando in 15 carceri italiane percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro. attori, drammaturghi, scenografi, costumisti, truccatori, fonici, addetti ...