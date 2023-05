Studentessa di 22 anni trovata morta a Perugia

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Unadi 22è stata, a, negli alloggi universitari di corso Garibaldi, nel centro storico del capoluogo umbro. A rinvenire il corpo senza vita della giovane, un ragazzo, fidanzato di un'amica della deceduta. Il giovane era stato allertato dalla fidanzata, preoccupata per il fatto di non riuscire a parlare con l'amica da un giorno. Allarmata, gli aveva chiesto di raggiungerla. Una volta raggiunto lo studentato, secondo quanto riferito dalla questura, il giovane ha forzato la porta d'ingresso dell'alloggio della, trovandola. A quel punto ha chiamato la Polizia per dare l'allarme. Sul posto sono poi intervenuti anche il personale della polizia scientifica, il medico legale e il pubblico ministero che ha ...

L'incoronazione e le proteste in piazza dei repubblicani: parla Martina Borrello, 22, alla London School of ...Lei aveva 74, lui 48.21enne trovata morta negli alloggi universitari a Perugia. L'allarme ieri notte da un ragazzo Ci sono anche 4 feriti Ferite lievi invece per il conducente del ...I primi accertamenti sulladi 22, trovata morta in un alloggio universitario di Perugia, sembrano escludere la morte violenta. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile della questura del capoluogo ...

Studentessa italiana di 21 anni trovata morta negli alloggi universitari. Esclusa la violenza RaiNews

Una studentessa italiana di 21 anni è stata trovata morta all'interno degli alloggi universitari a Perugia. Sono in corso indagini da parte della polizia per risalire alle cause… Leggi ...L'incoronazione e le proteste in piazza dei repubblicani: parla Martina Borrello, 22 anni, alla London School of Economics ...