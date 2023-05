“Stiamo morendo” | così i genitori di Saman Abbas le hanno teso l’agguato

(Di sabato 6 maggio 2023) In un messaggio vocale Nazia Shaheen avrebbeuna trappola alla figlia, uccisa secondo gli inquirenti per la sua opposizione al matrimonio forzato

facendo i conti della serva: se voi fornite le quote di munizioni, abbiamo cinque volte meno morti", ha affermato. " Questi uomini sono venuti qui come volontari e stannocosì che voi ...facendo i conti della serva: se voi fornite le quote di munizioni, abbiamo cinque volte meno ... "Questi uomini sono venuti qui come volontari e stannocosì che voi possiate ingrassare ...facendo i conti della serva: se voi fornite le quote di munizioni, abbiamo cinque volte meno morti", ha affermato. "Questi uomini sono venuti qui come volontari e stannocosì che voi ...

“Stiamo morendo”: così i genitori di Saman Abbas le hanno teso l ... ilGiornale.it

In un messaggio vocale Nazia Shaheen avrebbe teso una trappola alla figlia Saman Abbas, uccisa secondo gli inquirenti per la sua opposizione al matrimonio forzato ...