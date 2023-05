Stefano De Martino e la fina della relazione con Emma Marrone | “Credo che lei ci abbia guadagnato”

Leggi su tpi

(Di sabato 6 maggio 2023)Dee laconDetorna a parlarefineconavvenuta ormai nel lontano 2012. Nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha parlatosua carriera esua vita privata, il conduttore e ballerino ha dichiarato: “Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate.col senno di poiche ci...