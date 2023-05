(Di sabato 6 maggio 2023) Tutti i numeri di Tammye Romelu, i due attaccanti diedche si sfideranno questa sera Oggiè uno snodo decisivo per il campionato di entrambe. Probabilmente più per i giallorossi che per i nerazzurri, che possono gestire 2 punti in più in classifica rispetto ai rivali. Entrambe sono anche “distratte” da pensieri europei. E in tal senso Mourinho potrebbe essere leggermente favorito su Inzaghi (non lo ammetterà mai) perché l’impegno col Bayer Leverkusen arriva un giorno dopo del derby milanese di Champions, che ha anche una sostanza emotiva maggiore e perciò più condizionante.Tra assenze () e turnover (), al centro dell’attacco spicca il confronto tra. ...

La Gazzetta dello Sport oggi propone una serie di duelli che caratterizzeranno- Milan, match fondamentale per conquistare un posto nella prossima Champions League. Se Abraham e Tomori sono gli amici ed El Shaarawy e Diaz sono i creativi, il confronto tra Mancini ed ...... nella sfida tra Toro e: i due numeri 11, il granata Pellegri e il giallorosso Belotti Potrebbero anche incrociarsi oggi, allo stadio Grande Torino, nella sfida tra Toro e: i due numeri 11, ...... si tratta di un acquisto azzeccato', ha dichiarato Cafu aPerform durante il media day in ... Cafu ha anche parlato del successo della sua ex squadra, la, che ha vinto il suo primo trofeo ...

STATS – Roma-Inter: Abraham vs Lukaku, chi fa la differenza Calcio News 24

Manchester United will look to sign a new striker this summer. Wout Weghorst joined on loan in January and while the Dutchman is keen to remain at Old Trafford beyond his temporary spell under ...SuperSport viewers on DStv and GOtv can look forward to a classic Serie A rivalry, as Roma welcome Internazionale to the Stadio Olimpico on the early evening of Saturday 6 May 2023.