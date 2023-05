Stati Generali dell’Acqua | Corbelli | Così si affrontano le crisi idriche

(Di sabato 6 maggio 2023) Azioni strutturali e non strutturali per una corretta governance. Sono state al centro dell’intervento di Vera- Segretario generale dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale ma anche Commissario di Governo per le 8 dighe dell’ex area Eipli – intervenuta all’evento conclusivo degliorganizzati da Regione Campania presso il Green Med Symposium svoltosi alla Stazione Marittima di Napoli. “L’Italia è un Paese ricco di acqua ma continuiamo a parlare diidrica in maniera parziale – ha affermato la– Le condizioni al contorno rispetto a secoli fa sono cambiate e le idroesigenze ,sempre più elevate, e le diverse manifestazioni degli eventi piovosi e gli effetti al suolo impongono un approccio sistemico, ...

Ad avanzarla è stato il presidente del CNDCEC , Elbano de Nuccio , in occasione deglidella professione, l'evento annuale che si è svolto a Roma lo scorso 4 maggio. In parallelo viene ...Quelle frasi arrivavano mentre io stavo parlando aglidell'Ue sostenendo la collaborazione. Non è così che si collabora. Il confronto è una cosa, l'insulto e un'altra', ha aggiunto ...... quando il regime islamista del dittatore Omar Al Bashir è stato rovesciato daiBurhan e ... i suoi recenti tweet e tentativi di inquadratura sonodefiniti ipocriti da molti sudanesi. Le ...

Stati Generali dei commercialisti, de Nuccio: “la nostra è una professione insostituibile” Informazione Fiscale

Carlo d'Inghilterra può indossare finalmente la corona di re, a seguito della cerimonia svolta nell'Abbazia di Westminster. Ecco il momento in cui indossa la corona davanti agli oltre 2200 presenti,..Harry d'Inghilterra, dopo il suo arrivo all'Abbazia di Westminster senza la moglie Meghan (guarda), il secondogenito di Carlo III siede in terza fila per l'incoronazione, insieme ai cugini. Nel mentre ...