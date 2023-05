Startlist cronometro di oggi Giro d’Italia 2023 | orari | tv | quando partono Ganna e i favoriti

(Di sabato 6 maggio 2023) La prima Maglia Rosa dell’edizione numero 106 deldi ciclismo su strada verrà assegnata, sabato 6 maggio, al termine della prima tappa, laindividuale di 19.6 km che porterà i 176 partecipanti da Fossacesia Marina ad Ortona. LA DIRETTA LIVE DELLADELDALLE 13.50 La partenza del primo corridore, Laurens Huys della Intermarché-Circus-Wanty, è prevista alle ore 13.50, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, Stefano Oldani dell’Alpecin -Deceuninck, è calcolato attorno alle ore 17.10 circa. Dalle 16.34 alle 16.37 i quattro principaliper la vittoria, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Stefan Küng e Filippo, partiranno uno ...

Lo sloveno giunge a questo Giro in forma come non mai e desideroso di migliorare il terzo posto del 2019, su un percorso che con tregli si addice alla perfezione. Remco Evenepoel è l'...Per quanto riguarda la nutrita pattuglia azzurra, ci sono praticamente tutti i migliori: da Filippo Ganna , da cui ci si aspetta qualche exploit specie a, che ha il numero 114, a Damiano ...Una delle brevi corse a tappe più importanti e tradizionali della stagione, con unadi ... poi tante tappe mosse dove sarà difficile controllare la corsa prima della seconda...

Startlist cronometro Giro d'Italia 2023: Fossacesia Marina-Ortona. Orari di partenza, programma, tv, streaming OA Sport

Il campione d'Italia a cronometro Filippo Ganna, alfiere della Ineos Grenadiers, tenterà di conquistare il simbolo del primato, l'ambita Maglia Rosa, nella prima tappa del Giro d'Italia 2023, la crono ...Il Giro d'Italia 2023 si aprirà sabato 6 maggio con una cronometro individuale di 19,6 km da Fossacesia Marina a Ortona. La Corsa Rosa scatterà con una prova contro il tempo lungo la Costa dei Trabocc ...