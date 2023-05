Stadio Maradona | violazioni in occasione di diverse partite del Napoli | cinque Daspo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore diha adottato 3 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), per periodi di uno e due anni, nei confronti di tre persone, di cui una, durante i servizi di filtraggio per l’accesso all’impianto sportivo, indell’incontro di calcio-Milan dello scorso 2 aprile presso lo”, era stata denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovata in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 9,5 cm, un’altra era stata denunciata per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della curva A e la terza per minacce nei confronti di uno steward. Altri due, della durata di uno e 5 anni, sono stati invece emessi nei confronti di ...