Sport in tv sabato 6 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 6 maggio 2023) Un'altra giornata di sport in tv quella di oggi. Di seguito il programma e il palinsesto per vivere gli eventi sportivi più importanti davanti allo schermo. Torna già in campo la Serie A per un altro turno verso la conclusione del suo campionato: big match fondamentali per la corsa all'Europa tra Milan-Lazio e Roma-Inter. Poi ancora calcio con Serie B e i campionati esteri. Da Miami lo spettacolo delle qualifiche del GP di Formula 1, mentre in Europa spazio al ciclismo con lo start del Giro D'Italia, al tennis con la finale femminile di Madrid e al golf con il terzo giro dell'Open d'Italia. Di seguito il palinsesto completo.

Ecco come è organizzata la due giorni dedicata ai motori: 6 maggio 2023 18:30 Prove libere 3. Vediamo insieme quali sono gli incontri ai quali è possibile partecipare oggi, 6 maggio 2023. Programma notte tra 6 e domenica 7 maggio Dalle 01:00, Gabriel Valenzuela vs Stevie Spark A seguire, Oleksandr Gvozdyk vs Ricards Bolotniks A seguire, Julio Cesar Martinez vs Ronal Batist

Ecco le prime pagine de La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport, i tre maggiori quotidiani sportivi di oggi, sabato 6 maggio 2023.Può esserci una svolta storica in Serie A. La partita del sabato sera potrebbe essere trasmessa in chiaro e in esclusiva da uno dei futuri vincitori del prossimo bando per i diritti tv.