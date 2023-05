Sport in tv oggi sabato 6 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023)ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio ai motori con le qualifiche del GP di Miami per la F1 e le qualifiche e gara-1 del GP di Catalogna per la MotoGP. Inizia il Giro d’Italia con una cronometro individuale in Abruzzo, mentre il ciclismo femminile propone la sesta tappa della Vuelta di Spagna. Proseguono i Mondiali di boxe, da non perdere la terza tappa della Serie A di ginnastica artistica, la Coppa del Mondo di arrampicataiva, di scherma e di tuffi. In serata andrà in scena la gara-1 della Finale Scudetto di volley femminile tra Conegliano e Milano, ma anche ampio spazio ai campionati nazionali di calcio, pallamano, pallanuoto, rugby. Terzo giro per i tornei di golf della settimana (tra cui l’Open d’Italia), da non perdere la finale del 1000 di Madrid per gli ...