'Only one year'. Solo un anno in purgatorio: quando la proprietà americana del Genoa, nel giugno scorso, fresca di retrocessione, pronunciò il fatidico annuncio, sembrò una promessa quantomeno ...'Only one year'. Solo un anno in purgatorio: quando la proprietà americana del Genoa, nel giugno scorso, fresca di retrocessione, pronunciò il fatidico annuncio, sembrò una promessa quantomeno ...

Spiderman Martinez, Coda il saggio, Gudmundsson il folletto: le stelle del Grifone La Gazzetta dello Sport

I principali protagonisti che hanno permesso alla nuova proprietà americana dei rossoblù di centrare la promozione dopo soltanto un anno in Serie B, nel segno di Gilardino ...Spiderman, writer Jason Reynolds crafts a response to censorship in the classroom. He speaks to NPR's A Martinez about his second Spiderman novel.