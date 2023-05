- Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu,; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Agudelo, Shomurodov, Gyasi.(4 - 3 - 3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu,; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Agudelo, Shomurodov, ...... Amian, Wisniewski, Ampadu,; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Agudelo, Shomurodov, Gyasi. All. SempliciCLASSIFICA SERIE A: Un frame dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itCremonese -, dove ...

Spezia, Nikolaou: 'Dobbiamo pensare solo a noi stessi' Calciomercato.com

Alle 20.45 sfida salvezza allo Zini, con la Cremonese (penultima a 21 punti) che insegue le ultime speranze di ributtare nella mischia lo Spezia (quartultimo a 27), ospite appunto dei grigiorossi e in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...