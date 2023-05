Spalletti ‘subisce’ le esternazioni di ADL | ha chiesto un confronto

Con quel campionato, la geografia della Serie Aun primo storico autentico scossone. Ma ... E che dà ancora più valore allo scudetto conquistato dagli uomini di. Si tratta della ...Il Napolila prima sconfitta nella prima gara del 2023. L'Inter vince di misura grazie ad ... italian soccer Serie A match Inter - FC Internazionale vs SSC Napoli Image shows: Luciano,...Il gioco è voluminoso, la squadra è sempre nella metà campo avversaria, il Napolitutti i gol in contropiede, le sfide con il Milan si ricordano come incubi.è il celebrato ...