Spalletti non ha la certezza che il prossimo Napoli sarà forte almeno quanto questo Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 maggio 2023) Anche il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive delle tensioni trae De Laurentiis: Non hanno litigato, ma mentre Aurelio gli giura amore sotto il cielo di, Lucio nella bolgia di Udine rispedisce al mittente: «Deve dirlo a me, non agli altri». «C’è un contratto — replica ancora Adl ospite di Bruno Vespa — e poi c’è una parola data. Luciano è un eroe innamorato di, lo ha detto lui». Scintille, a distanza.vuole che l’«amore» sia nell’espressione degli occhi del proprietario del club («ho rifiutato 1 miliardo, oltre a 2,5 per il gruppo») che nella voce commossa del post vittoria o davanti alle telecamere Rai. Perché alla base di una ripartenza deve esserci un progetto, riconfermarsi può essere più difficile di vincere, e la squadra con cui ricominciare dev’essere ...