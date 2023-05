Spalletti e Napoli ai titoli di coda | l’ultimo indizio sa di addio | c’è il nome della sua nuova squadra

(Di sabato 6 maggio 2023) L’allenatore delLucianopotrebbe andar via dopo aver vinto lo scudetto, il primosua carriera Ilalla Dacia Arena di Udine ha vinto il suo terzo scudettosua storia grazie a un 1-1 che ha dato la certezza aritmetica del successo in un campionato stradominato. Per Lucianosi è trattataprima vittoriasua carriera e ha ricevuto complimenti da ogni parte del mondo per il modo in cui ha giocato la sua. I partenopei hanno vinto addirittura con cinque turni di anticipo, un successo insperato considerando gli sfavori dei pronostici alla vigilia dell’iniziostagione.dopo la vittoria dello scudetto si è lasciato andare ad alcune ...

... sono molti i grandi nomi dello spettacolo che sui social hanno celebrato la squadra di, che ieri sera è diventata per la terza volta nella sua storia campione d'Italia Iltorna a ...Un pensiero ce l'ha pure per: fu suo il gol del secondo scudetto partenopeo, 33 anni fa. 'Il ... Complimenti a tutti per questo scudetto: a, al presidente, a Giuntoli'.... è succiess! Cioè: è successo! Ilsi accomoda sul tetto d'Italia, la poltrona per i più forti è tutta loro. Gli undici campioni azzurri guidati dal capitano dei capitani Luciano...

Napoli, dubbi sul rinnovo di Spalletti: cosa c'è dietro il botta e risposta con De Laurentiis | Primapagina Calciomercato.com

Continua la grande celebrazione per il terzo scudetto del Napoli. Anche ad Asti, in Piemonte, spuntano bandiere azzurre sui balconi. Di seguito le foto inviate a "Napoli Magazine". Visualizza ques ...Promessa mantenuta per Francesco Paolantoni dopo lo scudetto Napoli ha girato nudo nel Lungomare partenopei. Il video.