Sorpreso con la droga a Napoli | arrestato un 52enne

(Di sabato 6 maggio 2023) per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacentecon lafinisce nei guai. Giovedì mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vico Vasto a Casanova hanno notato, nei pressi di un’area disabitata, un uomo che ha consegnato un involucro ad una persona in cambio di qualcosa; quest’ultima, alla vista degli operatori, si è allontanata frettolosamente. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore che era in possesso di 12 involucri di eroina del peso di circa 3 grammi, due bilancini di precisione, due coltelli, diverso materiale per il confezionamento dellae 190 euro. Unmarocchino con precedenti di polizia è finito in ...